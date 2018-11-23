Спорт наизнанку. Топ-3 самых нелепых видов спорта
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – мы расскажем вам три самых смешных и нелепых видов спорта. Третье место занимает вид спорта под названием "пинки по голени", второе – "борьба на пальцах ног", а первое место занял необычных вид спорта – "хорек в штанах".
Также в выпуске:
Невероятные факты о жизни и безобразное издевательство над соперниками короля шахмат Карлсена Магнуса.
Источник: 24 Канал
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