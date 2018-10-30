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      Спорт наизнанку. Топ-5 самых экстравагантных бород спортивного мира

      Спорт навыворот 20 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – есть люди, которые отпускают бороду и старательно за ней ухаживают годами. А потом в конце концов сдаются. И в мире спорта есть и терпеливые люди в этом непростом деле. Те, кто выстоял и не поддался искушению побриться. И мы запомним их именно такими – харизматичными и грозными, а вместе с тем успешными и даже гениальными.

      Также в выпуске:

      Спортсмены-гении, которые решили сменить профессию.

       

      Теги: Спорт Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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