Спорт наизнанку. Топ-5 самых экстравагантных бород спортивного мира

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – есть люди, которые отпускают бороду и старательно за ней ухаживают годами. А потом в конце концов сдаются. И в мире спорта есть и терпеливые люди в этом непростом деле. Те, кто выстоял и не поддался искушению побриться. И мы запомним их именно такими – харизматичными и грозными, а вместе с тем успешными и даже гениальными.

Также в выпуске: Спортсмены-гении, которые решили сменить профессию.