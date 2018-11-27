Спорт наизнанку. "Выглядит безумно": какой вид мотогонок считают самым опасным

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – мотоциклы время прятать в гараж, ведь сезон завершается. Зима период спячки для двухколесных экстремалов. Но это не помеха для людей, которые увлекаются зимним спидвеем. Скользкий лед не просто не мешает им гонять на байке, а наоборот спортсмены используют преимущества, которые дает это твердое покрытие.

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Главное техническое различие между холодными и теплыми вариантами спидвея – это вход в повороты, именно виражи являются ключевыми участками трасс в обоих видах спорта.

Все мы знаем, как выглядит обычный хоккейный поединок. Однако один раз в году болельщики готовятся к разрыву привычного шаблона. Начиная с 2008 года в Национальной хоккейной лиге проводят матч, который фанаты ждут с огромным нетерпением.