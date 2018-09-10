Спорт навыворот. Как прямо на футбольном поле развлекается Марио Балотелли

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в футболе хватает чудаков. Но этот персонаж способен дать фору любому коллеге по цеху, который пытается привлечь к себе излишнее внимание.

Также в выпуске: Как в Формуле-1 болиды устроили аварию стоимостью 13 миллионов долларов. Чемпион по легкой атлетике потерял медаль из-за того, что устроил стриптиз.