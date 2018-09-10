Спорт навыворот. Как прямо на футбольном поле развлекается Марио Балотелли
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в футболе хватает чудаков. Но этот персонаж способен дать фору любому коллеге по цеху, который пытается привлечь к себе излишнее внимание.
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Источник: 24 канал
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