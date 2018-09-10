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Телеканал новостей 24 Программы Спорт навыворот
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Спорт навыворот. Как прямо на футбольном поле развлекается Марио Балотелли

Спорт навыворот 25 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в футболе хватает чудаков. Но этот персонаж способен дать фору любому коллеге по цеху, который пытается привлечь к себе излишнее внимание.

Также в выпуске:

Как в Формуле-1 болиды устроили аварию стоимостью 13 миллионов долларов.

Чемпион по легкой атлетике потерял медаль из-за того, что устроил стриптиз.

Теги: Спорт Спорт навыворот
Источник: 24 канал
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