Спорт навыворот. Кто из украинцев получил почетное звание "Короны земли"
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – побывать на всех восьмитысячниках земного шара удалось очень немногим альпинистам-смельчакам. Среди них и один украинец.
Также в выпуске:
Феликс Баумгартнер – человек, который решился на прыжок из стратосферы и приземлился автором уникальных рекордов.
Источник: 24 канал
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