Спорт навыворот. Шахматобокс – нестандартный вид спорта, о котором вы не слышали

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – игру в шахматы и бокс объединили в шахматобокс – это официальный вид спорта. Дебютная игра состоялась еще 15 лет назад, особенно популярным сейчас он является в Берлине и Лондоне.

Также в выпуске: Кто получил титул самого брутального профессионального спортсмена. Бузкаши – национальное хобби Средней Азии. Боссабол – нестандартный вид спорта, который уже представляли на Олимпиаде в Рио.