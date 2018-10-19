Спорт навыворот. Шахматобокс – нестандартный вид спорта, о котором вы не слышали
В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – игру в шахматы и бокс объединили в шахматобокс – это официальный вид спорта. Дебютная игра состоялась еще 15 лет назад, особенно популярным сейчас он является в Берлине и Лондоне.
Также в выпуске:
Кто получил титул самого брутального профессионального спортсмена.
Бузкаши – национальное хобби Средней Азии.
Боссабол – нестандартный вид спорта, который уже представляли на Олимпиаде в Рио.
Источник: 24 канал
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