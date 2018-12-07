Спорт навыворот: Топ-3 самых экстремальных марафонов на планете

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – мы вам расскажем о самом жарком, самом холодном и самом диком экстремальном марафонах на планете. Полностью преодолеть огромную дистанцию смогли менее двадцати участников.

Также в выпуске: Самое рекордные количество голов в матчах в истории футбола, хоккея и баскетбола.