Спорт навыворот: Топ-3 самых экстремальных марафонов на планете
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – мы вам расскажем о самом жарком, самом холодном и самом диком экстремальном марафонах на планете. Полностью преодолеть огромную дистанцию смогли менее двадцати участников.
Также в выпуске:
Самое рекордные количество голов в матчах в истории футбола, хоккея и баскетбола.
Источник: 24 канал
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