Спорт Навыворот. Топ-4 самых жарких и опасных футбольных дерби в мире

Дерби может быть не просто горячим, а даже смертельно опасным. Мы расскажем вам четыре самых интересных футбольных противостояния соседей, которые уже давно вышли за пределы стадионов и принесли немало человеческих жертв.

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