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      Спорт Навыворот. Топ-4 самых жарких и опасных футбольных дерби в мире

      Спорт навыворот 17 Читати новину українською

      Дерби может быть не просто горячим, а даже смертельно опасным. Мы расскажем вам четыре самых интересных футбольных противостояния соседей, которые уже давно вышли за пределы стадионов и принесли немало человеческих жертв.

      Также в выпуске:

      Одно из самых горячих дерби в мире – дерби Турции, которое называют интерконтинентальным.

      Вечное противостояние между клубами "Партизан" и "Црвена Звезда", которые в начале своего существования даже дружили.

      Не просто битва, а война вышла далеко за пределы главных клубов Шотландии "Селтика" и "Рейнджерс".

      В главном дерби Аргентины погибли около 70 человек.

      Теги: Спорт Аргентина Новости Турции История Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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