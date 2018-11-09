Спорт Навыворот. Топ-4 самых жарких и опасных футбольных дерби в мире
Дерби может быть не просто горячим, а даже смертельно опасным. Мы расскажем вам четыре самых интересных футбольных противостояния соседей, которые уже давно вышли за пределы стадионов и принесли немало человеческих жертв.
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Одно из самых горячих дерби в мире – дерби Турции, которое называют интерконтинентальным.
Вечное противостояние между клубами "Партизан" и "Црвена Звезда", которые в начале своего существования даже дружили.
Не просто битва, а война вышла далеко за пределы главных клубов Шотландии "Селтика" и "Рейнджерс".
В главном дерби Аргентины погибли около 70 человек.
Источник: 24 канал
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