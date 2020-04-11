Пробежка и велопрогулка на карантине: советы юриста

Усиленный карантин в Украине вызвал немало вопросов и споров, в частности относительно правомерности введенных ограничений. Это касается и привычных для многих пробежек или велопрогулок. Что нужно иметь с собой во время занятий спортом, где можно это делать, чтобы не пришлось платить штраф, а также какие меры предосторожности при этом следует соблюдать – в материале сайта 24 канала.

В частности, людей, которые занимаются спортом, могут касаться запреты на:

посещение спортивных площадок, а также парков, скверов, лесов (кроме выгула собаки одним лицом);

нахождение в общественных местах без маски или респиратора;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность.

Важно Карантин в Украине усилили

Адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Левицкий объяснил сайту 24 канала, насколько такие ограничения являются правомерными.

Где можно заниматься спортом?

В постановлении Кабмина №211 есть конкретные оговорки о запрете посещения вышеуказанных мест. Соответственно, получается, что там нельзя и выполнять спортивные упражнения, бегать. Но есть несколько спорных моментов.

Во-первых, речь идет спортивных площадках, однако ничего не сказано о стадионах. Поэтому здесь вопрос спорный. Особенно это станет заметно, если будут какие-то санкции в отношении людей, которые находятся именно на стадионах.

Все нормативно-правовые акты, которые вмешиваются в правила поведения и жизнедеятельности людей и тем более устанавливают санкции за нарушения, должны быть максимально конкретными и не допускать двойных толкований,

– отметил эксперт.

Во-вторых, "посещение" – это конституционное право, речь идет о свободе передвижения. Об этом говорится в статье 33 Конституции Украины:

Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Ни один другой нормативно-правовой акт не может противоречить букве и духу основного закона – Конституции. В частности, и постановление Кабмина, которое законом не является.

Поэтому привлечение к ответственности только потому, что человек посещал вышеуказанные места, доступные для общественности (в том числе стадионы и спортивные площадки), будет незаконным и будет иметь абсолютную перспективу отмены в судебном порядке.

Обязательно ли надевать маску?

Да. Пребывание без масок в общественных местах, в том числе и во время пробежек или езды на велосипеде, будет нарушением карантинного законодательства. Это является основанием привлечения к административной ответственности включительно с наложением штрафа.

И здесь какие-либо аргументы, на основании нормативных актов высшей силы, в частности Конституции Украины, найти фактически невозможно.

Мы все таки должны понимать: выходишь из дома – надеваешь маску. Будешь ли ты проходить через общественные места и есть ли определение для тех пространств, где ты будешь идти – не имеет значения. В моем понимании общественное место – это любое место, вне частного,

– объяснил адвокат.

При себе необходимо иметь паспорт?

Такой запрет установлен постановлением Кабмина №211. Но пребывание людей без документов, удостоверяющих личность, нельзя отнести к карантинному законодательству. Поэтому за нарушение предусмотрено предупреждение, а вот взыскание штрафа будет непропорциональным вмешательством.

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Правоохранители должны ограничиваться разъяснением относительно того, что есть такого рода предписание постановления, и его надо соблюдать. Они также могут человека, который нарушил его и появился на улице без паспорта, задержать до 3-х часов для установления личности.

То есть правомерные действия следующие: задержали – кто-то привез документ (по просьбе нарушителя) или проследовали с человеком в жилище, где эти документы находятся, установили личность – предупредили – отпустили. Все это – до трех часов.



Документы, все же, стоит брать с собой / Фото unsplash

Олег Левицкий также не советует в случае каких-либо недоразумений с правоохранителями, "качать права", требовать адвокатов, включать камеры. Стоит с пониманием относиться к их работе и к их требованиям, с уважением решать все конфликтные ситуации:

Они – люди, которые выполняют указания. У них тоже есть свои нормативы, планы по привлечению к ответственности. Поэтому, если человек хочет, чтобы с ним по-человечески обращались, он должен так же относиться к другим, прежде всего – к представителям правоохранительных органов, которые делают свою работу ради нашего общего блага.

Какие средства предосторожности оправданы с медицинской точки зрения?

Как объяснила в комментарии сайту 24 канала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, с медицинской точки зрения, если человек занимается бегом или прогуливается наедине и не посреди толпы, то угрозы в принципе нет. Как и, скажем, если люди на тротуаре очень быстро друг мимо друга проходят или пробегают, риск подхватить вирус – минимальный. Поэтому в таких ситуациях ношение маски является необходимостью только с юридической точки зрения – пока этого требует закон.

Теоретически вирус может попасть на одежду и обувь человека, который контактировал с инфицированным. Потому что одним из путей передачи вируса является капельный и контактный. То есть если больной стоит близко и очень тесно общается со здоровым человеком, то выделяются биологические капли, в которых может находиться вирус. Эти капли постепенно "опадают" на пол и таким образом могут попадать на одежду и на обувь.



Медики не видят необходимости в маске, если занимаетесь спортом наедине / Фото unsplash

В связи с этим Минздрав и ВОЗ рекомендуют, когда человек возвращается домой, осторожно снять одежду, не стряхивать ее, и вынести, например, на балкон, или куда-то, где есть воздух, чтобы она там находилась. Если есть возможность, можно ее постирать. Обувь стоит обработать дезинфектором, который рекомендуется в таких случаях.

Это можно не делать, если вы бегали или выполняли спортивные упражнения наедине в таком месте, где не было много людей.

Однако, все же, врач отмечает: главное – мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Так как этот путь передачи возбудителя – более опасный, чем, например, через одежду или тем более через обувь.



Карантинные ограничения / Инфографика 24 канала