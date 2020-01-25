Спорт vs Фіз-ра: типові міфи про тренування, які можуть нашкодити здоровю

Чи можна їсти до тренування та чи вдасться за кілька днів до моря підкачатися? Лише професійні спортсмени можуть виглядати, як рятівники Малібу – про ці та інші міфи – у матеріалі 24 каналу.

Поняття "фізичної культури" як рух за здоровий спосіб життя виникло у середині XIX століття.Тоді німецькі переселенці у Сполучених Штатах запровадили систему фізичного виховання, засновану на гімнастиці.

Интересно: Як вибрати правильний час для бігу, щоб краще схуднути

Різниця між спортом і фізкультурою полягає в тому, що фіз-рою ми займаємось для власного розвитку, а спорт – це спосіб життя, який примушує жити на межі та постійно себе дисциплінувати. Фізична активність знижує ризик захворювання неінфекційними хворобами, такими як:

інсульт,

тиск,

діабет,

депресія.

Експерти переконані, що спортом варто почати займатись з дитинства, щоб привчити себе до такого способу життя. Проте існує кілька міфів, у які досі вірить багато людей.

МІФ 1. До спортзалу треба ходити щодня

Заслужений лікар України Олег Шекера переконаний, що достатньо і двох-трьох разів на тиждень, головне, щоб комфортно себе почувати та підтримувати форму.

"Для людей віком 18-64 роки норма – 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень", – розповів журналіст Дмитро Лазутків.

МІФ 2. Зайва вага зникне, якщо регулярно займатися у спортзалі

Вагу допомагає скинути правильне харчування і навантаження несилового характеру. А більш рухливі вправи, наприклад, кроссфіт дозволять скинути вагу, тому що головна концентрація не на масу, а на динаміку, з якою працюєте. Проте якщо не знижувати калорійність в харчуванні, то схуднути завдяки спорту – майже неможливо. Але і ранкова зарядка сприяє підвищенню самооцінки та впевненості у собі.

Успішність або користь від бігу залежить від багатьох факторів, в тому числі ортопедичних: наскільки ефективно функціонують стопи та підвісні суглоби,

– зазначив засновник фітнес-студії, тренер Ярослав Сойніков.

Проте для людей з надмірною вагою краще обрати ходьбу, щоб не перевантажувати суглоби.

"Хода трохи вище середнього темпу, не менше, ніж 45 хвилин на день – це корисно. Це приблизно десять тисяч кроків, які варто проходити щодня", – повідомив спортивний журналіст Валентин Щербачов.



Темп бігу має бути комфортним для вас

Пробіжки треба робити в тому режимі, щоб можна було бігти і розмовляти, при цьому почуватися комфортно.

МІФ 3. Під час тренувань краще не пити воду

Невеликі ковтки води під час тренування навпаки додають сил та тримають людину в тонусі. Натомість, для організму небезпечно за тренування випивати денну норму води, тобто 1,5 – 2 літри. Однак в середньому норма рідини в день для дорослої людини – 4% від загальної маси тіла, тобто 2800 – 3000 мілілітрів на день при вазі 70-75 кілограмів.



Скільки потрібно пити води на день

Експерти радять просто полоскати горло водою, щоб зволожити ротову порожнину під час заняття у спортзалі.

МІФ 4. Їсти не можна ні до, ні після тренувань

Мінімум година повинна пройти від останнього прийому їжі до тренування. А от після заняття у спортзалі повноцінно поїсти якраз треба. Їжа повинна поміщатись у долоню, щоб повністю насититись.

А скільки ж можна поїсти? Подивіться на свій кулак – це і є та кількість їжі, яку ви можете з'їсти за раз,

– сказав Олег Шекера.

Інші ж переконані, що не можна їсти за дві години до тренування. Проте якщо без перекусу ніяк, то можна з’їсти легкозасвоювані продукти, тоді ці калорії не будуть шкідливими. Треба відчувати баланс та знати міру. Не варто після кожного тренування переїдати. А для непрофесіоналів має працювати правило послідовності: спочатку розминка і лише тоді повноцінні вправи. Якщо займаєтеся у тренажерному залі – слухайте свій організм, а не лише тренера.

Читайте также: Топ-5 популярних міфів про тренажерний зал, які можуть вбити ваше здоров’я

Головне правило, щоб виглядати та почуватись здоровим – це систематично займатись спортом, слідкувати за харчуванням та прислухатись до свого організму.