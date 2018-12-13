В Лиссабоне в четверг, 13 декабря, полтавская "Ворскла" сыграет последний матч в Лиге Европы. В 6 туре украинцы померяются силами с португальским "Спортингом". В Украине матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Показ матчей Лиги Европы в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет транслироваться матч "Спортинг" – "Ворскла". Начало трансляции – в 22:00. По завершению матча на телеканале "Футбол 2" состоится программа "Шлях в Баку", в которой приглашенные гости проанализируют матч.

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Смотреть онлайн матч "Спортинг" – "Ворскла" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент – за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Напомним, матч "Спортинг" – "Ворскла" состоится в четверг, 13 декабря. Начало встречи в 22:00.

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