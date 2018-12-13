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      "Спортинг" поиздевался над "Ворсклой" в Лиге Европы

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      Спортинг Ворскла обзор матча Лига Европы 2018 2019
      Ворскла - Спортинг результат матча / twitter.com/sporting_cp

      Полтавская "Ворскла" разгромным поражением завершила свое выступление в нынешней Лиге Европы. Украинская команда была бита в Лиссабоне португальским "Спортингом".

      Спортинг – Ворскла 0:3
      Голы      : Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44 (авт.)

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      В Лиссабоне полтавская "Ворскла" уже никак не могла рассчитывать на выход в плей-офф. Таким образом это был матч престижа, где украинцы могли "хлопнуть" дверью. Никакой мотивации не было и в "Спортинга", который уже вышел из группы. Но это не помешало хозяевам уверенно победить.

      "Львы" сразу взялись за дело. На 17 минуте во время затяжной атаки Монтеро воспользовался ошибкой защитников полтавского клуба. После рикошета футболист головой переправил мяч в сетку ворот Ткаченко. Удвоил же преимущество хозяев Луиш, который завершил прекрасную многоходовку португальцев на 35 минуте. А на 44 минуте счет уже стал неприличным. Лиссабонцы быстро разыграли штрафной, чем застали врасплох игроков "Ворсклы". Быстрая атака "Спортинга" завершилась автоголом Даллку – 3:0.

      Читайте также: Лига Европы: результаты матчей и видео голов 13 декабря

      Сделав игру еще в первом тайме, футболисты обеих команд откровенно доигрывали вторую половину матча. "Спортинг" заметно сбавил скорость и почти не беспокоил защитников "Ворсклы". Португальцы спокойно владели мячом и не позволяли гостям из Полтавы проводить свои контратаки. Василий Сачко попытался изменить ход игры ранними заменами. В частности, после перерыва вышел Юрий Коломоец, но ему не удалось помочь своей команде избежать неприятного поражения.

      Таким образом "Ворскла" поражением завершает свое выступление в Лиге Европы и весной может полностью сконцентрироваться на чемпионате Украины. Полтавчане заняли третье место, поскольку смогли опередить "Карабах" благодаря дополнительным показателям. "Львы" же в понедельник, 17 декабря, узнают соперника по 1/16 финала.

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      Теги: Футбол Спорт Лига Европы ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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