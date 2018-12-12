Полтавская "Ворскла" уже потеряла шансы, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда Василия Сачко сыграет с португальским "Спортингом" в Лиссабоне, где попытается "хлопнуть дверью". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Однако вывести хотя бы ничью "Ворскле" будет крайне сложно. Букмекеры не верят в шансы полтавчан. В William Hill победу "Ворсклы" оценили коэффициентом 11,00. Для примера, победа "Спортинга" со счетом 4:0 получила коэффициент 12,00. Просто победа португальского клуба – 1,25. Ничья в этом матче – 5,80.

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Самый высокий коэффициент на победу "Ворсклы" выставили в PariMatch – 12,50. На то, что победит "Спортинг" – 1,27. Ничья – 6,10.

Наименьший коэффициент на то, что победит "Ворскла", выставили в Marathon bet – 11,00. Относительно победы "Спортинга", то тут почти без изменений – 1,25. На ничью – 6,20.

Относительно "Фаворит спорт", то их эксперты оценили победу украинского клуба в 11,50. На их соперников – 1,26. Ничья в матче – 5,75.

Напомним, матч "Спортинг" – "Ворскла" состоится в четверг, 13 декабря. Начало – в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.