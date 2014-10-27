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      Спортивный обзор: Скрипник провел первую тренировку "Вердера", Маррей победил в Валенсии

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      Скрипник провел первую тренировку в качестве главного тренера "Вердера", Халк продолжает лидировать в бомбардирской гонке Премьер-лиги. Бондаренко победила на теннисном турнире в США. Маррей победил на турнире в Валенсии.

      Футбол 

      Виктор Скрипник провел первую тренировку в качестве главного тренера немецкого "Вердера". Дебютный поединок украинца на новой должности состоится уже завтра. Бременцы в рамках Кубка Германии сыграют против представителя третьего дивизиона "Хемницера". 

      Халк остался лидером бомбардирской гонки в российском первенстве. Гол в ворота Мордовии стал для бразильца седьмым в чемпионате. Первую строчку в снайперском зачете Халк впрочем делит с партнером по "Зениту" Рондон и израильтянином Натхо с ЦСКА. 

      Теннис 

      Екатерина Бондаренко победила на теннисном турнире в американском Мейконе с призовым фондом в 50 тысяч долларов. В финале украинка в 2-х сетах одолела хозяйку турнира Грейс Мин. 

      Между тем Энди Маррей и Томми Робредо на турнире в испанской Валенсии сыграли наиболее длительный финал в теннисном сезоне. В поединке, который продлился 3 часа 20 минут, торжествовал британец. При этом Маррей сыграл у соперника 5 матч-пойнтов.

      Теги: Новости США Футбол Спорт Теннис
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 27 октября 2014
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