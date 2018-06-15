Спортивный директор "Формулы-1" извинился перед моделью Винни Харлоу за конфуз в Монреале

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун извинился перед канадской моделью с витилиго Винни Харлоу за конфуз, возникший в конце гонки в Монреале.

Об этом сообщает издание Autosport со ссылкой на Motorsport-Total.

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Напомним, в канадском Монреале состоялся гран-при "Формулы-1". Однако действо закончилось раньше времени: модель Винни Харлоу, которая должна была показать завершение гонок, преждевременно помахала клетчатым флагом.

Модель вызвала курьезную ситуацию, что надолго запомнится поклонникам автогонок. Винни Харлоу, которая должна была известить о завершении гонок, сделала это на 69-м круге, а не на 70-м.

Меня очень расстроила критика в ее адрес, тем более, что Чарли Уайтинг объяснил: проблема была в непонимании между представителями дирекции гонок. Винни просто выполняла. Я хочу извиниться перед ней за эту неприятную ситуацию и поблагодарить ее за поддержку "Формулы-1"

– прокомментировал Росс Браун.

Сама же модель заявила на своей странице в Instagram, что ей сказали помахать флагом, что она и сделала.

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"Немножко поторопилась... Если официальный представитель говорит, что ты должен махать флагом, ты можешь отказаться?" – написала она.