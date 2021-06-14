Повешенного мужчину обнаружили на детской площадке в Харькове: фото

В Харькове обнаружили мужчину, повешенного на детской спортивной площадке. Правоохранители считают, что это было самоубийство.

Об этом рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Харьковщины. Трагедия случилась 13 июня.

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Сначала об этом стало известно из сообщений очевидцев в соцсетях. Они обнародовали фото тела, которое висит на турнике. Вероятно именно эти люди и обратились в полицию.

Мужчину обнаружили на улице Клочковская, 274. В этот момент он уже был мертвым. Издание Newsroom пишет, что погибшему было 42 года.

Тело умершего на спортивной площадке / Фото Newsroom

Какими были мотивы умершего – пока неизвестно. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Однако у дела есть примечание самоубийство.

Расположение дома на Клочковской, где повесился мужчина / Карта Google