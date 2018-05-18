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Sports Illustrated показал новую серию купальников: горячие фото 18+

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Алиса Миллер снялась для Sports Illustrated
Алиса Миллер снялась для Sports Illustrated / Instagram

Новой героиней издание Sports Illustrated стала американская супер-модель Алиса Миллер.

Для рекламы купальников серии Sports Illustrated Swimsuit американская супер-модель снималась впервые, хотя на ее странице в Instagram можно найти множество откровенных фотосессий.

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Супер-модель Алиса Миллер

Фотографировал сексуальную модель американский фотограф Джеймс Маккуори, который часто сотрудничает с изданием Sports Illustrated.

 

 

Также издание в своем Instagram опубликовало короткое откровенное видео со съемок рекламы, на котором модель американская модель Хейли Бейли позирует для камеры, прикрывая грудь рукой.

 

@haleyybaylee killing it in Belize | @mbvbelize

Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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