Sports Illustrated показал новую серию купальников: горячие фото 18+
Новой героиней издание Sports Illustrated стала американская супер-модель Алиса Миллер.
Для рекламы купальников серии Sports Illustrated Swimsuit американская супер-модель снималась впервые, хотя на ее странице в Instagram можно найти множество откровенных фотосессий.
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Супер-модель Алиса Миллер
Фотографировал сексуальную модель американский фотограф Джеймс Маккуори, который часто сотрудничает с изданием Sports Illustrated.
Также издание в своем Instagram опубликовало короткое откровенное видео со съемок рекламы, на котором модель американская модель Хейли Бейли позирует для камеры, прикрывая грудь рукой.
Источник: 24 Канал
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