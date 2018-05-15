Sports Illustrated показал серию новых купальников: горячее фото 18+
Серию новых купальников Sports Illustrated Swimsuit примерила на себя соблазнительная пышнотелая модель Кейт Уэсли.
Фото австралийской модели опубликовало издание Sports Illustrated в своем профиле в Instagram.
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Джорджия Гиббс и Кейт Уэсли
Стоит добавить, что модель Кейт Уэсли довольно часто позирует для Sports Illustrated Swimsuit.
Напомним, недавно новую коллекцию Sports Illustrated Swimsuit примерила одна из самых сексуальных спортсменок планеты гольфистка Пейдж Спиранак.
Источник: 24 Канал
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