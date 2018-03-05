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Спортсмен из Германии одел российскую форму во время лыжного марафона в Швеции

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Тим Чарнке
Тим Чарнке / Фото из открытых источников

Во время ежегодных лыжных гонок "Васалоппет", которые проходят в Швеции в первое воскресенье марта, спортсмен из Германии Тим Чарнке, серебряный призер Олимпиады в Ванкувере, соревновался в российской форме.

Это заметили комментаторы лыжного марафона, передает Expressen.

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Спортивные обозреватели телеканала SVT Якоб Хорд и Андерс Блумквист предположили, что олимпийский чемпион из Германии сделал это в знак поддержки тех российских лыжников, которых отстранили от участия от Зимней Олимпиады-2018 в связи с употреблением допинга.

Он (Чарнке – "24") часто бывал в России, знает русский язык и любит русскую систему. (...) Я уверен, что так он демонстрирует, что поддерживает российскую систему,
– прокомментировал Блумквист.


Кадр, на котором заметно, как Тим Чарнке катается в форме лыжной сборной России

Однако, по словам немецкого лыжника, российскую форму он надел, в первую очередь, из соображений комфорта.

"Это единственный костюм, который у меня был. И в нем мне было удобнее стартовать. Однако я мог бы иметь это в виду, у меня в России много друзей. То, что с ними произошло всего за неделю до Олимпиады в Пхенчхане, – ужасно", – пояснил Чарнке.

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Что такое "Васалоппет"? Это массовый лыжный марафон на 90 км, который с 1922 года проходит между поселком Селен и городом Мура в Даларне, в Швеции. Эти гонки считаются одними из самых престижных соревнований среди лыжников.

Теги: Новости политики Новости России Новости спорта Лыжный спорт Олимпиада-2018 Допинг Швеция
Источник: 24 Канал
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