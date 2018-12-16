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      "Способ передать информацию": Порошенко рассказал, почему продолжит встречаться с кумом Путина

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      Порошенко рассказал, почему продолжит встречаться с кумом Путина
      Порошенко рассказал, почему продолжит встречаться с кумом Путина / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа", член партии "За жизнь" Виктор Медведчук на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял президента РФ Владимира Путина. Однако, по его словам, пока это единственный способ передать информацию лидеру РФ.

      Об этом он сообщил во время своей пресс-конференции.

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      Порошенко отметил, что с мая Медведчук не принимает участия в заседаниях трехсторонней контактной группы.

      Давайте говорить, мы все это понимаем: де-факто Медведчук на этих переговорах является представителем Путина,
      – сказал глава государства.

      При этом украинский лидер отметил, что Медведчук является "единым источником донесения к Путину информации".

      "Если он может встречаться и готовить любые предложения по возврату наших ребят домой, то я буду это делать", – подчеркнул он.

      Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

      Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что лидер общественного движения "Украинский выбор", член партии "За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук уже не участвует в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Нормандский формат Минские договоренности Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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