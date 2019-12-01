Наблюдатели сообщают о большом количестве взрывов на Донбассе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в субботу, 30 ноября, зафиксировала значительное количество взрывов на Донбассе – 82. Больше всего – на Луганщине.
В Донецкой области произошло 30 взрывов, об этом сообщается в ежедневном отчете на сайте организации.
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"Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и западу от Светлодарска (подконтролен правительству, 57 километров северо-восточнее Донецка), а также на юг и юго-запад от Донецкой фильтровальной станции", – говорится в сообщении.
На Луганщине зафиксировали 52 взрыва.
Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку и юго-востоку от Золотого,
– отмечают в ОБСЕ.
Наблюдатели сообщают о большом количестве взрывов на Донбассе.
В то же время разведка сообщает, что боевики на оккупированном Донбассе продолжают усиливать передовые позиции. Оккупанты применяют мины, изъятые в районах разведения войск.