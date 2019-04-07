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      Спрашивал, почему Россия убила мою подругу, но звучала одна пропаганда, – жертва "Новичка" Роули

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      Жертва "Новичка" Роули (справа) встретился в Лондоне с послом России Яковенко (слева)
      Жертва "Новичка" Роули (справа) встретился в Лондоне с послом России Яковенко (слева) / The Mirror,

      В британском Лондоне состоялась встреча отравленного "Новичком" в Солсбери Чарльза Роули с послом России Александром Яковенко. Разговор длился около 1,5 часа.

      Как рассказал Роули в комментарии таблоиду The Mirror, он хотел встретиться с представителем Путина, чтобы спросить того, "Почему Россия убила его подругу".

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      "Но я не получил никаких ответов. Я получил только российскую пропаганду", – отметил он.

      По словам британца, российский посол только и делал, что оправдывал Кремль относительно причастности к отравлению как самого Чарли, так и его подруги Дон Стерджесс. Яковенко во время встречи убеждал, что вещество, которым их отравили, не было "Новичком" российского производства, поскольку бы тогда жертв было гораздо больше – практически все, кто сталкивался с этим веществом.

      "Я тогда ему сказал: "Ладно, моя подруга умерла, но я остался жив только потому, что мне удалось его смыть". Он не знал, что мне на это ответить. Также он рассказал, что Россия имеет лишь незначительные запасы "Новичка", который использует в качестве антидота, но больше его не производит. По словам Яковенко, только Чехия и США производят "Новичок", и имеет его даже Великобритания на своей военной базе в Портон Даун", – рассказал мужчина.

      Чарли Роули добавил, что он спросил российского посла, можно ли встретиться с Путиным. На что тот ответил, что отправит ему соответствующий запрос.

      Он не изменил мое мнение о том, что Россия является ответственной за это отравление. Я рассказал ему, как разрушается мое здоровье. Он, со своей стороны, пытался уверить, что Россия не виновна. Но я ему не верю. В общем я ему поставил с более десятка вопросов. Но иногда он давал тупые ответы,
      – подытожил жертва "Новичка".

      Жертва "Новичка" Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании: смотрите видео

      Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились "Новичком" 4 июля 2018 года. Произошло это в британском городке Эймсбери ровно через четыре месяца после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, который располагается неподалеку Эймсбери. Британские власти обвинили в покушении сотрудников российской разведки.

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      Правоохранители выяснили, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова". Для транспортировки "Новичка" русские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в урну, а для помощи малообеспеченным слоям населения. Поэтому, Роули нашел контейнер, думая, что это духи, и подарил его своей подруге Дон Стерджесс, и та поприскала на себя. В итоге оба подверглись атаке, а Дон через некоторое время умерла в больнице. Что касается Роули и Скрипалей, то их выписали из медучреждений.

      дело отравления сергея скрипаля: хроника последних событий
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      Теги: Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания
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