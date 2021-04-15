Окружний суд Гааги 15 квітня поновлює попередні слухання у справі про збитий рейс МН17 "Малайзійських авіаліній". Наразі оцінюють готовність справи до розгляду по суті. Це заплановано на 7 червня.

Протягом 15 – 16 квітня обговорюватимуть хід розслідування, яке доручив слідчий після часткового задоволення запитів захисту одного з обвинувачених – Олега Пулатова

Важливо Терористи напряму контактували з Москвою в день катастрофи MH17: ЗМІ оприлюднили записи

Пулатов – єдиний, кого представляють адвокати. Слухання відбуваються за відсутності всіх обвинувачених – трьох росіян і одного українця – Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

Що було на попередніх засіданнях

Попередній блок судових засідань відбувся 1 і 8 лютого. Під час слухань захист Пулатова оголосив певні клопотання.

Суд відхилив запит надати експерту російського виробника системи Бук "Алмаз-Антей" можливість відвідати і дослідити уламки збитого МН17.

Відхилили клопотання надати фото всіх уламків літака, зокрема, й тих, що залишилися в Україні.

Також суд виніс рішення щодо лінгвістичної експертизи перехоплених телефонних розмов. Доручили, аби сам Пулатов поінформував слідчого суддю, в якій з розмов він брав участь.

Суд нічого не вирішив про проведення спеціальної інспекції під час відвідування реконструкції збитого літака

Не задовольнили запит Пулатова про базу даних радарів, про інтерв'ю з сепаратистом Леоном з незаконного формування в Костянтинівці.

Зверніть увагу! Літак Boeing-777 збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 пасажирів загинули. Суд триває з березня 2020 року. До речі, у Нідерландах провели незалежне розслідування щодо ролі України у катастрофі MH17. Виявили, що держава не винна.



Авіакатастрофа Boeing-777 / Інфографіка 24 каналу