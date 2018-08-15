Справа Кернеса та напад на Гандзюк: як Луценко та Аваков "злили" резонансні справи

Я так розумію з новин, що аваківська поліція та луценківська прокуратура хочуть, щоб українці владу ще до виборів перезавантажили. Принаймні, вони для цього дуже стараються.

А як по-іншому можна сприйняти, наприклад, закриття судом справи Кернеса через семиразову неявку прокурорів на засідання або показове НЕрозслідування Нацполіцією нападу з кислотою на Катерину Гандзюк, який закінчився опіками 30% тіла молодої дівчини.

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Катерина Гандзюк у лікарні з опіками

Огидним є не тільки наведене вище, а й потоки брехні від влади та її слуг, якими все це супроводжувалося. Наприклад, виправдовуючи закриття судом справи Кернеса, Луценко сказав, що прокурори просто захворіли. На що йому зауважили, що його хворобливі хлоп’ята сім разів поспіль на суд не з’явилися.



Луценко заявив, що прокурори були просто хворі

Після очікуваної хвилі суспільного гніву, виправдовувати Луценка взялися інформаційні слуги Банкової. Мовляв, цей суддя звільняється, а тому так підіграв Кернесу. А прокурори взагалі не винні!



Допис з Facebook нардепа Віктора Уколова

Це нагла брехня. В принципі, як і більшість повідомлень від інфо-служак Банкової та Луценка. Суддя Андрій Антонов, який ухвалив це рішення, вже давно обраний безстроково. Очевидно, що нікуди звільняється він не збирався. А навіть, якщо б і збирався, як це пояснює неявку прокурорів на засідання сім разів?!

Журналісти та експерти прямо написали: Порошенко руками підлеглих Луценка відмазує від кримінальної відповідальності Харківського мера Кернеса. Так само Порошенко руками підлеглих Луценка відмазував Одеського мера Геннадія Труханова. Обидва злочинці потрібні Порошенку, щоб організувати у своїх місцях його переобрання.

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Нагадаю, що в закритій справі Кернеса і його охоронців обвинувачували в катуванні активістів Євромайдану. Того Євромайдану, який зробив Порошенка президентом, а Луценка – генпрокурором.

З розслідування нападу на Катерину Гандзюк все ще більш огидно. В перші, найважливіші дні після злочину, друзям Катерини та журналістам вдалося розслідувати у рази більше, ніж всій поліції Авакова. Бездіяльність останньої викликала шквал критики, після чого поліція затримала нібито виконавця нападу.



Катерина Гандзюк

Щоправда, згодом виявилося, що цей нібито виконавець має чітке алібі, тож і журналісти, і друзі Катерини обґрунтовано підозрюють, що поліція схопила першого-ліпшого цапа відбувайла.

До речі, зі слів друзів Катерини, вона системно протидіяла корупції в місцевій поліції, тому до їхніх дій вони не мають ніякої довіри.

З описаного вище маю один дуже сумний для нас висновок. Ми всі в небезпеці. І коли з нами чи нашими близькими, не приведи Боже, щось трапиться, нікого зі злочинців не буде покарано.

Давайте ще раз. Прокурори Луценка відмазують мера з охоронцями, які катували активістів Євромайдану. Поліція Авакова зливає розслідування облиття кислотою молодої жінки. Така показова відсутність справедливості, така яскрава безкарність породжує ще більше злочинів.

Якщо догниваюча правоохоронна система на чолі з Аваковим і Луценком на очах всієї країни показово "зливають" аж такі резонансні справи, то лише уявіть, що робиться в тисячах не таких публічних справ.

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Якщо виконавці, і замовники аж таких резонасних злочинів почуваються спокійно, то чому сотням інших бандитів зупинитися?! Навпаки! Така показова безкарність мотивує їх до ще більших і нахабніших злочинів. Жертвами останніх, не дай Боже, може бути кожен з нас.

Правоохоронна система остаточно догниває і спроможна хіба рюкзаки сину Авакова продавати чи Луценка на Сейшели відправляти. В сьогоднішньому стані і національні поліція (окрім хіба патрульних), і прокуратура – загроза нашій безпеці.



Генпрокурор Юрій Луценко

Обидва органи, як і багато інших, потрібно терміново і докорінно вже навіть не реформувати, а побудувати з нуля. Очевидно, що і Аваков, і Луценко, і їхні політичні сили ця ситуація повністю влаштовує.

Вся це кодло та їхні рідні живуть у маєтках за високими заборами і катаються на дорогих авто з охороною, а тому проблема злочинності їх не турбує. На наші ж проблеми їм усім відверто начхати.

Саме через це мало просто не голосувати за цих людей і їхні політичні сили, так само замало агітувати проти них. Хоча, звичайно, і перше, і друге робити треба. Маємо, як суспільство, вимагати у кандидатів в президенти чіткого плану покарання сьогоднішньої влади, в тому числі Луценка і Авакова.

І якщо кандидат в президенти такий чіткий план не озвучує, то голосувати за нього точно не можна. Бо такий кандидат, ставши президентом, продовжить порочне коло безкарності політичної еліти. Бо, якщо кандидат в президенти не хоче покарати злочини попередників, це означає, що він збирається їх повторити.

За останні чотири роки злочинна бездіяльність чинної влади дістала по горло, терпіти таке ще п’ять років від влади наступної сил вже просто немає. Саме тому мусимо вимагати від кандидатів в президенти гарантій покарання сьогоднішньої влади. Це буде найкращий доказ їх добрих намірів.