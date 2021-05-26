Що відомо про нові докази

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Про яких українців мовиться

Ексгенеральний прокурор Юрій Луценко,

колишній голова фіскальної служби Роман Насіров;

бізнесмену Олександр Левін.

Адвокат колишнього соратника Джуліані Джозеф Бонді заявив, що докази з електронних пошт вилучили працівники ФБР ще 28 квітня під час обшуків у будинку та офісі ексадвоката Трампа.

Водночас від коментарів Бонді відмовився. Представник прокурора США Одрі Штраусс на Манхеттені, офіс якої розслідує справу Джуліані, також не коментує нові докази.

До речі, Луценко 25 травня повідомив, що "в нього немає новин" і що він "не спілкувався з Джуліані ні телефоном, ні поштою".

Наразі прокуратура вивчає, чи порушував Джуліані закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Трампа.

Коротко про справу ексадвоката Трампа