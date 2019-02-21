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      Справи Путіна погіршуються, тому він знову став царем-батюшкою, – Neue Zürcher Zeitung

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      Володимир Путін виступає зі щорічним зверненням до росіян
      Володимир Путін виступає зі щорічним зверненням до росіян / ЕРА

      Президент РФ Володимир Путін обіцяє росіянам золоті гори і продовжує брязкати зброєю.

      "З точки зору внутрішньої політики, справи у Путіна просуваються не так добре, як раніше. Населення Росії все сильніше відчуває економічний і політичний тиск. Тому в своєму зверненні до нації Путін намагався розрядити атмосферу", – пише оглядач швейцарської газета Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет у статті "Путін дістає ріг достатку і доводить силу Росії".

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      Минулий рік виявився для російського президента невтішним, – зазначає журналіст. – Довіра до нього сильно постраждала через пенсійну реформу, підвищення податків і цін. Це спричинило поразки Кремля на регіональних виборах, а також позначилося на загальних настроях громадян. Проти цього у Путіна, здається, не було дієвого рецепта.

      При цьому ще рік тому – на початку свого нового президентського терміну – Путін підкреслював намір взятися за невідкладні проблеми країни. Але в указах президента "йшлося переважно про нереалістичні цілі, непевне фінансування і пенсійну реформу, сприйняту в результаті як несправедливу вимогу".

      Володимир Путін виступає на мітингу
      Володимир Путін обіцяє росіянам золоті гори 

      Відповідь Путіна на внутрішньополітичні потреби не справили враження, і він спробував компенсувати це у своєму зверненні до нації, – наголошує Акерет. – Він не тільки пішов назустріч настроям народу, якому після втрати доходів протягом кількох років і зростаючої бідності більше не подобалися зовнішньополітичні авантюри. Він взявся і за ріг достатку, презентувавши цілий пакет пільг для підтримки народжуваності та молодих сімей... Але те, що для цих цілей в бюджеті раптово мали з‘явитися мільярди рублів, напевне, здивувало багатьох.

      У пропаганді своїх "національних проектів", Путін торкнувся злободенних для росіян питань, адже "у селах і містечках зникають лікарі, закриваються або перебувають в поганому стані лікарні та школи, черги на обстеження довгі, і той, хто може собі це дозволити, відмовляється від безкоштовного медичного забезпечення".

      Путін у своєму виступі робив те, що він завжди робить у таких випадках: він увійшов у роль турботливого царя-батюшки, який знає як тривоги і потреби народу, так і нещадність та підступність чиновників. Проте з реаліями країни та очікуваннями, які населення покладає на державу, це, зазвичай, мало пов‘язано, – відзначає автор статті. – Приклад цьому – тиск апарату безпеки і юстиції на підприємництво. Доки Путін вкотре закликав не чіпати підприємців, в СІЗО безпідставно залишались дуже поважні інвестори – Майкл Калві та його колеги. До того ж зростає тиск і контроль над Інтернетом.

      Акерет резюмує: "Путін змальовував картину країни, яка мало не в лічені дні почне підніматися на новий економічний і соціальний рівень. Але як би не сяяли Москва, Санкт-Петербург та окремі провінційні міста, це абсолютне перебільшення. Можливо, через це Путін не відмовився від того, аби вкотре підкреслити силу Росії, принаймні, у військовому аспекті".

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости России Публикации Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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