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Дела "больших рыб": чем Кернес лучше чем электрик

Право на правду 111 Читати новину українською

Юрий Луценко при назначении на должность генпрокурора рассказывал, что его цель – охота на "большую рыбу". Это означает не пожарных инспекторов и депутатов сельсоветов задерживать за коррупцию, а воров с большой буквы, настоящих хозяев жизни: министров, депутатов и мэров крупных городов, и чего греха таить, даже кого-то из ближайшего окружения президента.

Но проходил месяц за месяцем, если кого-то из депутатов или мэров пытались привлечь к ответственности, анонсируя громкие судебные процессы, то, в конце концов никто из этих "больших рыб" за решетку так и не сел.

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Последний пример – закрытие Полтавским судом дела против харьковского мэра Геннадия Кернеса. Более трех лет его дело слушалось в суде. Напомню, харьковского мэра обвиняли в том, что он дал своей охране указание похитить двух активистов во время евромайдана.

Похищение человека – преступление тяжкое и серьезное, и вина Кернеса могла быть доказана легко. Но на днях суд закрыл это дело из-за того, что прокуратура фактически устранилась от государственного обвинения.

То есть, последние семь заседаний подчиненные Луценко просто не являлись в суд на слушание дела Кернеса о похищении. Следовательно, судья решил: ну если прокурорам эта история больше не нужна, то нечего терять на нее время и объявил о закрытии дела.

Кернес Харків справа Кернеса 
Геннадий Кернес

Конечно, после огласки, Юрий Луценко начал оправдываться, что, мол, прокуроры сначала не знали о времени и дате судебного заседания. Затем, они заболели, поэтому не смогли приехать на слушания. Но, ничего, вот генпрокуратура подаст апелляцию на решение судьи, и вот тогда, справедливость восторжествует.

Только здесь маленькая деталь, если в суде первой инстанции дело Кернеса слушалась три года, то в апелляционном суде, она имеет все шансы и перспективы слушаться вдвое дольше, поскольку свидетелей на слушания будет собрать гораздо труднее.

То есть, лет шесть Геннадий Кернес точно может не переживать, что сядет за решетку, а там можно дело и по сроку давности закрыть. Ну, возможно, для генерального прокурора мэр Харькова не такая уж и "большая рыба". Потому, если вы помните, кроме дела о похищении активистов, существует еще одно резонансное производство в котором засветился Геннадий Кернес.

Два года назад в Харьковском городском совете прошли обыски, тогда Кернеса и его давнего партнера Михаила Добкина прокуроры обвинили в том, что они за время управления Харьковом вывели и присвоили сотни гектаров земли в лесопарковых зонах. А это 4% от всей территории города.

Кернес Добкін Харків справа Кернеса
Геннадий Кернес и Михаил Добкин

Эта скандальная история получила название "кооперативного дела", поскольку земля выводилась из собственности городской общины через фиктивные жилищные кооперативы, подконтрольные Кернесу и Добкину. Тогда Юрий Луценко считал, что Геннадий Кернес и Михаил Добкин нанесли бюджету и гражданам ущерб на миллиарды гривен, украв 650 гектаров земли в городе Харькове, а это почти три территории княжества Монако.

Ну и какую ответственность понесли эти два деятеля за два года расследования той истории? Вы не будете удивлены, никакой, потому что дело еще не передано в суд, а Кернесу, например, подозрение по этому делу до сих пор даже не объявили.

А теперь посмотрим на другой случай. Это недавний судебный приговор в отношении одного киевского электрика. Он, проникнув в соседскую квартиру украл оттуда: две простыни, две наволочки, три полотенца и столовый сервиз, всего на сумму в тысячу сорок гривен, за что был осужден Шевченковским районным судом столицы на три года лишения свободы.

А теперь сравните, харьковского мэра, украл земли на миллиарды и к которому никак не доберется правосудие, и киевского электрика, который наворовал белья и уже сел на три года.

Я ни в коем случае не оправдываю электрика и его кражу, только что-то у нас как бы все равны перед законом, только некоторые ровнее. Если ты украл белье – ты преступник. Если ты воруешь землю целыми княжествами, ты – государственный деятель и крепкий хозяйственник.

Потому, киевский электрик, вряд ли поможет президенту и генпрокурору переизбраться на второй срок, потому что кроме украденного белья у него и взять нечего. А вот мэр Харькова может и административным ресурсом поделиться, и бюджетников наклонить, и организовать правильный подсчет голосов, и часть от украденного кома надо передать вверх.

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Поэтому, не стоит обещать охоту на крупную рыбу, когда ты совсем не рыбак, а такая же рыба в этой коррупционной водоеме. А большая рыба большую рыбу не съест никогда, она готова жрать только маленькую рыбу.

Автор: Дмитрий Гнап
Теги: Видеоблоги Петр Порошенко Право на правду Судьи Новости Киева Юрий Луценко ГПУ Новости Харькова Геннадий Кернес Михаил Добкин
Источник: 24 канал
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