Справился с Путиным лучше, чем Трамп: ведущий Fox News разозлил главу Кремля во время интервью

Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес взял у главы Кремля интервью сразу после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Журналист задал российскому президенту вопросы, от которых глава Белого дома уклонился на пресс-конференции по результатам саммита двух лидеров.

Как отмечает The Washington Post, во время этого интервью разгорелись нешуточные страсти, поскольку "Уоллеса угнетала манера Путина переворачивать все с ног на голову, а президента РФ столь же очевидно раздражало то, что журналист смеет ему перечить".

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В начале разговора с Уоллес Путин заявил, что усилия по изоляции России провалились и не могли быть успешными из-за размеров и значения страны в мире. Но самые интересные реплики от главы Кремля прозвучали в конце, когда ведущий поинтересовался, почему столь многие критики Путина оказываются на грани смерти или умирают. Яркий тому пример – отравление Скрипалей в Великобритании. Путин в ответ сравнил покушение на жизнь экс-разведчика и его дочери с покушениями на американских деятелей 60-х годов, включая президента Джона Кеннеди и преподобного Мартина Лютера Кинга.

Интервью Криса Уоллеса с Владимиром Путиным: смотрите видео

Всякое бывает. У вас, что, президентов не убивали? Вы, наверное, забыли – вот, например, Кеннеди где убили – в США или в России? А мистера Кинга? Чем вообще заканчиваются столкновения между полицией и представителями гражданского общества – скажем так, некоторых этнических групп? Это у вас происходит, на американской земле. У всех нас есть свои внутренние проблемы.

Теперь о том, что происходит в России. Да, у нас есть преступность – к сожалению, это правда. В определенном смысле, российская государственность все еще на стадии взросления. И это своего рода побочные эффекты,

– высказался президент РФ.

Во время интервью Уоллес также получил копию обвинительного заключения спецпрокурора Роберта Мюллера, вынесенного в пятницу двенадцати сотрудникам российской военной разведки. Он кратко изложил суть обвинений, после чего Путин улыбнулся, что не осталось незамеченным. Тогда ведущий протянул документ российскому лидеру для ознакомления, но тот словно замер. Вместо того, чтобы просто взять его, Путин попросил Уоллеса положить бумаги на стол, который стоял между ними, отмечает издание. Затем возник оживленный спор. Уоллес старался, чтобы Путин не отклонялся от темы, но тот утверждал, что его не слушают.

Если вам не нравится мой ответ, так и скажите, и я буду молчать. Если же вы хотите, чтобы американцы услышали мой ответ, не могли бы, пожалуйста, вы немного помолчать,

– агрессивно "отбивался" Путин.

Журналист также потребовал от Путина объяснений, правда ли, что у него есть компромат на Трампа – на что тот, в отличие от пресс-конференции в Хельсинки, ответил решительным отрицанием.

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Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.