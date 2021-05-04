У Чехії продовжують стверджувати, що за вибухами на складах у Врбетіце стоять ГРУшники з Росії. Втім, там допускають, що кримінальна справа може бути закритою.

Як заявив верховний державний прокурор Чехії Павло Земан, Прага і далі вважає, що вибухи спричинила російська диверсія. Це наразі є єдиною версією.

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За якої умови справу про Врбетіце можуть закрити

Земан зазначає: не можна виключати того, що справу справді буде закрито. Усе залежить від того, чи знайдуть підозрюваних. Відтак справу доведеться принаймні "відкласти".

З самого початку я стверджую, що існує лише одна версія для розслідування, і що не можна виключати, що кримінальне провадження закінчиться відкладенням справи. Якщо ми не зможемо заслухати обох підозрюваних або забезпечити їхню присутність. Це юридична процедура,

– зазначив Земан.

Важливо! Мовиться про вибухи на військових складах у чеському місті Врбетіце 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Склад №16 і №12, орендовані компанією Imex Group, були знищені. За попередніми даними, продукція, яка там перебувала, мала бути відправлена до Болгарії, а звідти, за різними даними, або у Сирію, або в Україну.

Лише одна версія вибухів

Подібну риторику до слів прокурора нещодавно вів прем'єр Чехії Андрій Бабіш. Він спростував слова президента Чехії Мілоша Земана про те, що влада розглядає 2 версії причин вибуху.

Оскільки президент Чехії Мілош Земан має проросійську позицію, його висловлювання у бік Кремля є значно м'якшими. Так, зокрема він казав, що "спершу потрібно провести розслідування, а потім – робити висновки".

За таку позицію у Сенаті Чехії заговорили про держзраду президента на користь Росії. Очільник верхньої палати парламенту Мілош Вистрчіл заявив, що чеський Сенат розглядає можливість подання державного позову проти Земана.

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