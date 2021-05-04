Справу про вибухи на складах у Врбетіце можуть закрити за однієї умови
У Чехії продовжують стверджувати, що за вибухами на складах у Врбетіце стоять ГРУшники з Росії. Втім, там допускають, що кримінальна справа може бути закритою.
Источник:České noviny
Як заявив верховний державний прокурор Чехії Павло Земан, Прага і далі вважає, що вибухи спричинила російська диверсія. Це наразі є єдиною версією.
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За якої умови справу про Врбетіце можуть закрити
Земан зазначає: не можна виключати того, що справу справді буде закрито. Усе залежить від того, чи знайдуть підозрюваних. Відтак справу доведеться принаймні "відкласти".
З самого початку я стверджую, що існує лише одна версія для розслідування, і що не можна виключати, що кримінальне провадження закінчиться відкладенням справи. Якщо ми не зможемо заслухати обох підозрюваних або забезпечити їхню присутність. Це юридична процедура,
– зазначив Земан.
Лише одна версія вибухів
Подібну риторику до слів прокурора нещодавно вів прем'єр Чехії Андрій Бабіш. Він спростував слова президента Чехії Мілоша Земана про те, що влада розглядає 2 версії причин вибуху.
Оскільки президент Чехії Мілош Земан має проросійську позицію, його висловлювання у бік Кремля є значно м'якшими. Так, зокрема він казав, що "спершу потрібно провести розслідування, а потім – робити висновки".
За таку позицію у Сенаті Чехії заговорили про держзраду президента на користь Росії. Очільник верхньої палати парламенту Мілош Вистрчіл заявив, що чеський Сенат розглядає можливість подання державного позову проти Земана.
Вибухи у Врбетіцеі причетність Росії: головне
- У квітні 2021 року Чехія повідомила, що розслідувала справу про вибухи на складах у Врбетіце у 2014 році.
- Там заявили: до вибухів можуть бути причетні співробітники ГРУ – так званий "Петров" і "Боширов". Їх оголосили у розшук. Ймовірно саме вони заклали вибухівку.
- Надалі Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.
- Згодом Кремль у відповідь вислав 20 російських дипломатів.
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