Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть

Згідно із всіма міжнародними конвенціями, Росія, як країна-окупант, має забезпечувати населення захопленої території всім необхідним. Цього кремлівські чорти не роблять.

Після того, як Київ заблокував подачу води до Криму, у Москві вже два чи три рази казали про вирішення проблеми із нестачею. Але ж всі ці роки окупанти взагалі ніяких реальних дій у цьому напрямку не показали. За це зараз і розплачуються жителі Криму.

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Вже майже тиждень, як проблема проявила себе у досить неочікуваному вигляді. "Вистрілив" завод Дмитра Фірташа "Кримський титан". Як можна легко здогадатися, після захоплення півострова підприємство не припинило працювати, а відходи, які при Україні зберігалися із дотриманням стандартів, почали випаровуватися у атмосферу.

Справа в тому, що хімічні речовини, зокрема сірчана кислота, зливаються у так званий кислотонакопичувач, який перебуває поблизу села Перекоп. У нормальні часи це звалище заливали водою, щоб розбавити концентрацію кислоти та зробити її безпечною для людей. Але ж зараз із водою величезні проблеми, то ж зловонна жижа стає дедалі більш концентрованою та випаровується у повітря у масштабах, які можуть привести до масового вимирання людей.

Перші ознаки надзвичайної події мешканці Перекопу та Армянська помітили, коли повітря набуло незвичного запаху. Через кілька днів на всіх металевих поверхнях з'явилася масляниста іржа. Деякі речі позеленіли, інші почорніли. Разом із тим на шкірі у багатьох дорослих та, здебільшого дітей, почали з'являтися сип та виразки. Це свідчило про збільшення концентрації сірчаної кислоти у повітрі принаймні у декілька разів від допустимої норми.

Але ж ситуація погіршується. Майже сто відсотків жителів міста злягли із захворюваннями дихальних шляхів – пневмонія, опік слизових оболонок носа та рота. Наступна стадія – набряк легень та смерть.

Випадки втрати свідомості вже стали нормою, принаймні, серед тих пацієнтів, що були госпіталізовані. А таких чимало – лікарні буквально переповнені.

Інша справа – реакція окупантів на проблему

Замість того, щоб швидко її вирішувати, Росія демонструє, що їй взагалі не потрібно, щоб у Криму мешкав хоч хтось, окрім військових – їй потрібна лише територія. Отже й "офіційні" заяви щодо отруєнь виглядають зовсім дикими, мовляв, нічого страшного не сталося. Речовина невідома, але боятися нічого. Метал роз'їло? Та то дрібниці. Листя з дерев попадали? Ну, буває. При цьому всі "чиновники" поїздок до зони лиха уникають. Місцевим же медикам наказали нічого не говорити про реальні причини захворювань тисяч людей. Когось залякали, комусь пообіцяли грошей. То ж і лікують людей валерьянкою, кажучи, що всі симптоми вони собі надумали. І лише тяжких пацієнтів кладуть у лікарні із зовсім "лівими" діагнозами типу корости чи ОРВІ. Словом, окупанти як завжди занурили голову у пісок та роблять вигляд, що нічого не відбувається.

А люди просто повільно помирають, страждаючи від страшних захворювань – при отруєнні сірчаною кислотою організм фактично втрачає свій імунітет, а тіло, дихальні шляхи, легені роз'їдає хімія.

Але при всьому цьому трошки дивною є реакція офіційного Києва, а точніше її відсутність. Ані відкриття карних справ за статтею "екоцид", як це зробили у випадку затоплень шахт на Донбасі, ані нот протесту. До того ж, невідомо, коли зміниться напрямок вітру та хмари із кислотою підуть на Херсонщину.

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Звісно, у тому, що сталося, немає вини українських політиків. За це відповідальна Росія, однак замість того, щоб збирати засідання ООН, Київ, схоже, чекає на смерті людей та потім отримає питання: "а що ж ви не казали, що ваші громадяни травилися хімією?".

Але ж політики поки що зайняті іншими справами.