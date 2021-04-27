В конце февраля в Харькове убили известного ювелира Бориса Б. Только через 2 месяца правоохранители нашли орудие убийства. Пистолет обнаружили в селе Зерновое под Харьковом 26 апреля.

Вероятного убийцу задержали почти сразу, но его орудие убийства искали два месяца. Теперь задержанного завели еще одно дело.

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Какое оружие нашли

В процессе досудебного расследования полицейские проводили осмотр возле одного из домов села. Там они обнаружили пистолет Walther PPS.

Следователи считают, что подозреваемый в убийстве 49-летний житель Харькова после совершения преступления спрятал его там. На оружии обнаружили отпечатки пальцев мужчины. Почему подозреваемый спрятал пистолет именно там – неизвестно.

Село, где нашли пистолет / Карта Google

Что теперь ему грозит

Теперь мужчина фигурирует также в деле о незаконном обращении с оружием. Наказание по этой статье – от 3 до 7 лет заключения.

До этого злоумышленнику уже сообщали о подозрении по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы.

Подробнее об этом убийстве

Это случилось на лестнице магазина в переулке Отакара Яроша.

Правоохранители обнаружили там тело 39-летнего харьковчанина с ранением в груди.

СМИ сообщали, что убили известного в городе ювелира.

Все камеры наблюдения в переулке в момент инцидента были выключены.

В городе объявили план перехвата и в день инцидента задержали подозреваемого.

Им оказался мужчина, который ранее уже был судим.

Следственные действия продолжаются до сих пор.

Обратите внимание! В Днепре 24 апреля жестоко убили мужчину. Это случилось средь бела дня. В результате инцидента погиб 42-летний гражданин Азербайджана Анар Мамедов. Впоследствии сообщили, что уже есть подозреваемый, которого объявили в розыск.