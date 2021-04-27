Спрятал в селе еще в феврале: нашли оружие громкого убийства в Харькове
В конце февраля в Харькове убили известного ювелира Бориса Б. Только через 2 месяца правоохранители нашли орудие убийства. Пистолет обнаружили в селе Зерновое под Харьковом 26 апреля.
Источник:полиция Харьковщины
Вероятного убийцу задержали почти сразу, но его орудие убийства искали два месяца. Теперь задержанного завели еще одно дело.
К теме Дерзкое убийство в Харькове: чем владел бизнесмен и кому мешал
Какое оружие нашли
В процессе досудебного расследования полицейские проводили осмотр возле одного из домов села. Там они обнаружили пистолет Walther PPS.
Следователи считают, что подозреваемый в убийстве 49-летний житель Харькова после совершения преступления спрятал его там. На оружии обнаружили отпечатки пальцев мужчины. Почему подозреваемый спрятал пистолет именно там – неизвестно.
Село, где нашли пистолет / Карта Google
Что теперь ему грозит
Теперь мужчина фигурирует также в деле о незаконном обращении с оружием. Наказание по этой статье – от 3 до 7 лет заключения.
До этого злоумышленнику уже сообщали о подозрении по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы.
Подробнее об этом убийстве
- Это случилось на лестнице магазина в переулке Отакара Яроша.
- Правоохранители обнаружили там тело 39-летнего харьковчанина с ранением в груди.
- СМИ сообщали, что убили известного в городе ювелира.
- Все камеры наблюдения в переулке в момент инцидента были выключены.
- В городе объявили план перехвата и в день инцидента задержали подозреваемого.
- Им оказался мужчина, который ранее уже был судим.
- Следственные действия продолжаются до сих пор.
Поделиться новостью