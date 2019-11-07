Спрятал в банке из-под горошка: в Сумах судья погорел на взятке – фото

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали судью Заречного районного суда Сум после получения им 2 тысяч долларов.

В кабинете судьи проходят следственные действия. Об этом говорится на сайте НАБУ.

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По данным следствия, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности.



Судья требовал 2000 долларов взятки / фото НАБУ

На сайте Заречного райсуда Сум говорится, что сотрудники НАБУ проводят следственные действия в рабочем кабинете Николая Шершака.



Судья Николай Шершак / скриншот из видео

Отметим, что в 2016 году скандальный киевский судья Николай Чаус попался на взятке в 150 000 долларов. Он хранил свои деньги в трехлитровых банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома.

Как в Украине можно зарабатывать на коррупционерах? Верховная Рада приняла закон о разоблачителях коррупции. В нем речь идет не только о защите для разоблачителей коррупции, но и о выплате им вознаграждения в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.



Этот закон должен защитить не только обличителей и их близких, а также даст право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.