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      Спрятал в банке из-под горошка: в Сумах судья погорел на взятке – фото

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      Судья прятал деньги в банке из-под горошка
      Судья прятал деньги в банке из-под горошка / nabu.gov.ua

      Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали судью Заречного районного суда Сум после получения им 2 тысяч долларов.

      В кабинете судьи проходят следственные действия. Об этом говорится на сайте НАБУ.

      Следует знать: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      По данным следствия, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности.


      Судья требовал 2000 долларов взятки / фото НАБУ

      На сайте Заречного райсуда Сум говорится, что сотрудники НАБУ проводят следственные действия в рабочем кабинете Николая Шершака.


      Судья Николай Шершак / скриншот из видео

      Отметим, что в 2016 году скандальный киевский судья Николай Чаус попался на взятке в 150 000 долларов. Он хранил свои деньги в трехлитровых банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома.

      Как в Украине можно зарабатывать на коррупционерах? Верховная Рада приняла закон о разоблачителях коррупции. В нем речь идет не только о защите для разоблачителей коррупции, но и о выплате им вознаграждения в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

      Этот закон должен защитить не только обличителей и их близких, а также даст право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Судьи НАБУ Взятка Сумы
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