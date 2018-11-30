Спрос и инвестиции: эксперт объяснила, как военное положение повлияет на рынок недвижимости

С 28 ноября 2018 года в Украине начало действовать военное положение. Руководство государства заверило, что его введение никоим образом не повлияет на права и прогнозы обычных украинцев.

В Минобороны и Генштабе подчеркнули, что введение военного положения не предусматривает конфискации имущества, в частности недвижимого.

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Тем временем эксперты делают прогнозы, как введение военного положения повлияет на рынок недвижимости в Украине.

Как считает руководитель практики недвижимости и строительства DLA Piper Ukraine Наталья Кочергина, введения военного положения в Украине не влияет на регулирование недвижимости и земли, однако может проявиться в ограничении спроса и инвестиций.

С юридической точки зрения введение военного положения пока не влияет на рынок. Однако сам факт его введения с психологической точки зрения влияет на ожидания и настроения потребителей и инвесторов, что может привести к ограничению потребительского спроса и инвестиций,

– цитирует эксперта "Интерфакс-Украина".

Аналитик пояснила, что в случае создания военных администраций, они получают полномочия по решению земельных вопросов и выдачи градостроительных условий и ограничений. Однако военные администрации могут передавать земли в аренду на срок более года и изымать земли из коммунальной собственности.

Почему в Украине ввели военное положение?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовско-Керченском регионе – пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. В Федеральной службе безопасности РФ, со своей стороны, заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.



​В связи с этим в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине. Впоследствии президент Украины Петр Порошенко поддержал соответствующее предложение военного комитета при СНБО и вынес этот вопрос на рассмотрение парламента. Вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения: соответствующее решение поддержали 276 депутатов. 28 ноября военное положение в Украине начало действовать официально, хотя де-факто оно началось еще 26 ноября в 14:00. Продлится этот режим 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года и будет касаться только 10 областей Украины.

В каких областях Украины введено военное положение: смотрите карту



