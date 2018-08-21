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Спрос на кнопочные телефоны внезапно вырос

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Кнопочные телефоны становятся популярными
Кнопочные телефоны становятся популярными / web-city.org.ua

Телефоны, которые служат только для мобильной связи, то есть умеют только принимать и осуществлять звонки, внезапно возвращают себе популярность. В прошлом году спрос на такие устройства вырос на 5%.

Об этом сообщает Sky News.

Наряду с тем, продажи смартфонов выросли лишь на 2%.

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Как предполагают эксперты, кнопочные телефоны набирают популярность благодаря тому, что они дают возможность владельцам оставаться на связи при этом без круглосуточного доступа к социальным сетям.

"Смартфоны стали для людей настолько неизменными, что, по последним исследованиям, в среднем их владельцы проверяют информацию на своих устройствах каждые 12 минут", – пишет издание.

Как сообщили в Британском Госкомитете по вопросам телевидения, радиовещания и связи (Ofcom), 78% жителей Великобритании не могут жить без своих смартфонов. Среднестатистический британец проводит в интернете по 2,5 часа каждый день. А среди британцев в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель – 3 часа и 14 минут.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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