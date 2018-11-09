Спрос на украинские продукты растет: куда Украина экспортирует яйца

Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак, страны Европы – это далеко не полный перечень, куда Украина экспортирует яйца. Спрос есть, и предприниматели надеются, что продажи будут еще выше.

30% от общего количества яиц предприятие отправляет на экспорт, почти во все уголки мира.

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В этом году продажи рекордные, говорит генеральный директор ассоциации Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

За 9 месяцев текущего года было экспортировано 1 миллиард 250 миллионов штук яиц – это на 18% больше чем в прошлом году. В этом году ожидаем новый рекорд около 2 миллиардов штук,

– рассказал генеральный директор ассоциации Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

А вот в Европу яиц экспортируют сравнительно немного. За 9 месяцев этого года продали только 38 миллионов штук. Даже не использовали все квоты, которые предлагают по соглашению об ассоциации. Украинские предприятия могли бы без пошлины продавать в Европу 50 миллионов штук яиц. Но по стандартам Евросоюза оборудованы только 5% предприятий, а денег на замену оборудования не имеют.



Экспорт яиц

"Если мы ставим такое оборудование, то мы должны понимать, что сразу произойдёт рост себестоимости продукции, по европейским данным, на 20% стоимость увеличивается. В условиях, когда в Украине покупательная способность низкая, внутренний спрос тоже постоянно падает. Если там отпускная цена сейчас в пределах 20 гривен, то конечно, что она там будет в пределах 24-25 гривен. Для конечного потребителя она вообще там будет больше 30 гривен", – отметил генеральный директор ассоциации Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

Предприниматели говорят, что могли бы экспортировать больше, даже не учитывая Европейские страны, если бы государство помогло.

С одной стороны, мы очень благодарны за развитие бренда Украины за рубежом, в частности экспортно. Но больше бы хотели, чтобы государство помогало в согласовании документов между странами, которые готовы с нами торговать. Однако они не могут этого делать, ведь на уровне государства нет согласованности в выдаче сертификатов и лицензий между странами,

– отметила заместитель гендиректора по вопросам внешней коммуникации компании UkrlandFarming Марианна Конина.

И государственными программами поддержки тоже пока не слишком активно пользуются, ведь процентные ставки, к примеру, на тоже оборудование высокие, до 30 процентов годовых.