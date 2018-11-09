00:23
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, 9 ноября
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, 9 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Спрос на украинские продукты растет: куда Украина экспортирует яйца

      43 Читати новину українською

      Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак, страны Европы – это далеко не полный перечень, куда Украина экспортирует яйца. Спрос есть, и предприниматели надеются, что продажи будут еще выше.

      30% от общего количества яиц предприятие отправляет на экспорт, почти во все уголки мира.

      Читайте также: Почему украинский мёд теряет позиции на европейском рынке: исследование

      В этом году продажи рекордные, говорит генеральный директор ассоциации Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

      За 9 месяцев текущего года было экспортировано 1 миллиард 250 миллионов штук яиц – это на 18% больше чем в прошлом году. В этом году ожидаем новый рекорд около 2 миллиардов штук,
      – рассказал генеральный директор ассоциации Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

      А вот в Европу яиц экспортируют сравнительно немного. За 9 месяцев этого года продали только 38 миллионов штук. Даже не использовали все квоты, которые предлагают по соглашению об ассоциации. Украинские предприятия могли бы без пошлины продавать в Европу 50 миллионов штук яиц. Но по стандартам Евросоюза оборудованы только 5% предприятий, а денег на замену оборудования не имеют.


      Экспорт яиц

      "Если мы ставим такое оборудование, то мы должны понимать, что сразу произойдёт рост себестоимости продукции, по европейским данным, на 20% стоимость увеличивается. В условиях, когда в Украине покупательная способность низкая, внутренний спрос тоже постоянно падает. Если там отпускная цена сейчас в пределах 20 гривен, то конечно, что она там будет в пределах 24-25 гривен. Для конечного потребителя она вообще там будет больше 30 гривен", – отметил генеральный директор ассоциации Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

      Предприниматели говорят, что могли бы экспортировать больше, даже не учитывая Европейские страны, если бы государство помогло.

      С одной стороны, мы очень благодарны за развитие бренда Украины за рубежом, в частности экспортно. Но больше бы хотели, чтобы государство помогало в согласовании документов между странами, которые готовы с нами торговать. Однако они не могут этого делать, ведь на уровне государства нет согласованности в выдаче сертификатов и лицензий между странами,
      – отметила заместитель гендиректора по вопросам внешней коммуникации компании UkrlandFarming Марианна Конина.

      И государственными программами поддержки тоже пока не слишком активно пользуются, ведь процентные ставки, к примеру, на тоже оборудование высокие, до 30 процентов годовых.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Деньги Новости Украины Экспорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 9 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      9 ноября , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук