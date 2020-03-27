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      Спрос на валюту снизился втрое: доллар может и не переступить границы в 30 гривен

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      Украинская валюта в последние дни начала резко падать: связано это, само собой разумеется, с карантином и всемирной пандемией коронавируса. Однако банкиры говорят, что рекордной отметки в 30 гривен за один доллар в этом году не будет.

      Гривна сможет продержаться и не упадет ниже 30 гривен. Такое мнение высказал бизнесмен, соучредитель банка Monobank Олег Гороховский в эфире программы "Право на власть".

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      Кроме того, Гороховский отметил, что укреплению гривни будет способствовать меньший спрос на валюту. А как раз это наблюдают банкиры в Украине. Так, по его словам, спрос на доллары и евро за неделю упали в три раза.

      По нашей статистике, он упал втрое. Украинцы понимают, что нет смысла с одной стороны покупать валюту, а с другой – не особо есть за что ее покупать,
      – отметил Гороховский.

      Что известно о дефиците наличной валюты

      • Всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10 – 17 марта. Это вызывало стремительное снижение обменного курса гривны. Пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта.
      • Дефицит валютной наличности возник из-за того, что обычно ее завозят в Украину самолетами, которые осуществляют международные авиарейсы. Однако после запрета международного авиасообщения в банковских учреждений исчезла возможность пополнять запасы наличной валюты.
      • В частности из-за этого два системных банка – "Альфа-банк" и "Приватбанк" – сообщили, что перестанут выдавать наличную валюту в обменниках. Обмен валюты онлайн будет работать без помех и в дальнейшем.

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      26 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Деньги Доллар-Гривна Доллар Курсы валют
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