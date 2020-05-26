Спрытко и Гарнюня: МИД предоставило "дипломатическое убежище" уткам – милые фото

Во двор здания украинского Министерства иностранных дел прилетела пара уток. Похоже, что готовы остаться, ведь министр Дмитрий Кулеба предоставил им "дипломатические иммунитеты для утиной жизни". Осталось разве что выбрать имена.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в фейсбуке рассказал "утиную историю" и опубликовал чрезвычайно красивые фото.

А бывает и совсем иначе Бывшего главу ОПУ Андрея Богдана заметили с какими-то козлами: видео

По его словам, двое уток залетели в МИД – это семейная пара, которая охотно позирует на камеру, а еще и ведет себя крайне важно и дипломатично.

В связи с этим мною принято решение предоставить им дипломатические привилегии и иммунитеты, необходимые для счастливой утиной жизни и размножения,

– написал Кулеба.

И попросил читателей сообщения помочь выбрать уткам имена. Немало интересных вариантов уже предложили:

Грета и Тунберг,

Каштан и Туя,

Карл и Клара,

Бонни и Клайд,

Спрытко и Гарнюня.

Но окончательного решения еще нет, и если есть интересные версии – смело пишите господину министру.



Утки уже получили "дипломатический иммунитет" / Фото с фейсбука Дмитрия Кулебы



Но кое-чего им еще не хватает – хороших имен / Фото с фейсбука Дмитрия Кулебы