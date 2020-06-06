Депутат "Голоса" Александра Устинова сказала, что многие депутаты не подписывали отставку Арсена Авакова, потому что боятся за собственные карманы или какие-то собственные интересы. Однако она верит, что они добьются его увольнения.

Такое мнение она озвучила в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале и подчеркнула, что давление общественности и обсуждение СМИ поможет отправить Авакова в отставку.

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По ее словам, если его уволят, то предлагать кого-то другого на эту должность она не будет, ведь если это сделает "Голос" или любая другая фракция, которая не относится к монобольшинству или подыгрывает ему, то на этом человеке можно будет ставить крест.

Но я знаю людей, которые являются профессионалами, которые создавали патрульную полицию в Украине, которые сейчас работают внутри системы, и могут возглавить министерство и действительно провести там реформу,

– сказала нардеп.

Она отметила, что "слуги народа" также не обсуждают конкретные имена, ведь им обычно "имена спускают сверху".

"У нас депутаты от "Слуги народа" не являются самостоятельными представителями народа Украины, они "слуги", но не народа, а Офиса Президента", – добавила Устинова.

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