Спутник NASA заметил новую корональную дыру на Солнце: видео
Спутник NASA заметил на Солнце еще одну корональную дыру и сумел ее снять на видео, благодаря ультрафиолетовому свету.
Об этом сообщили в NASA.
Корональные дыры появляются на солнце в виде темных областей. Сами по себе они являются местами в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы.
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Во корональной дыре, которую снял на видео спутник, видна темная область в гелиосфере с увеличенной скоростью солнечного ветра.
Источник: 24 Канал
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