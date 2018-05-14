Спутник NASA заметил новую корональную дыру на Солнце: видео

Спутник NASA заметил на Солнце еще одну корональную дыру и сумел ее снять на видео, благодаря ультрафиолетовому свету.

Об этом сообщили в NASA.

Корональные дыры появляются на солнце в виде темных областей. Сами по себе они являются местами в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы.

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Во корональной дыре, которую снял на видео спутник, видна темная область в гелиосфере с увеличенной скоростью солнечного ветра.