Сработали ли языковые квоты в Украине: объяснения представителя Зеленского и журналиста

Только после нападения России начались первые попытки сформировать государственную гуманитарную политику. Одними из таких действий были языковые квоты на радио и телевидении. Их введение вызвало острые споры, однако уже сегодня многие медийщики меняют свою точку зрения.

"Я всегда был против квотирования, как инструмента развития, но это работает", – об этом заявил советник президента по гуманитарной политике и медиаменеджер Владимир Бородянский в программе "Независимость. Как это было".

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Медиаменеджер рассказал, что он признает факт срабатывания языковых квот в Украине. Также он считает, что на сегодня это оказалось эффективным механизмом развития украинского языка

Есть очень яркий пример – зарубежное кино, которое в кинотеатрах должно быть на украинском языке. Сегодня качество украинского перевода – оно невероятное. Это отдельное аудиолитературное искусство. Так, как украинцы сегодня работают с переводами кино, – это фантастическая работа. Это сработало,

– сообщил Владимир Бородянский.

"В том же числе сработали и квоты на радио. Конечно, не только это, ведь это многофакторная модель. Но все вместе оно сработало на то, что сегодня мы имеем больше исполнителей, которые звучат в пространстве, чем это было пять лет назад", – добавил Бородянский.



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Также журналист Андрей Куликов добавил, что самым действенным способом является не запрет, а создание альтернативного продукта, который будет отвлекать внимание зрителей. В этом смысле, когда спорят о квотах, то забывают, что это на самом деле не ограничительный, а поощрительный метод. Вопрос в том, как его подать, ведь он направлен не на то, чтобы уменьшить количество русского в эфире, а чтобы увеличить количество украинского.

"Вопрос в том, что когда у нас есть 90% или даже 60% качественной украинской музыки, тогда нам не страшны и 40% любой другой. Если мы сделаем качественные фильмы и программы или интервью, то есть все шансы надеяться, что люди обратят внимание на это на российских каналах. А мы идем самым простым способом – "обрубываем" доступ, но если эту пустоту не заполнить чем-то другим, то это не даст существенных последствий", – подытожил Куликов.

Что говорит закон о квотах? 13 октября 2017 года вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому в общем недельном объеме вещания общенациональных каналов, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности данных программ в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.



25 апреля Верховная Рада приняла закон, который должен обеспечить функционирование украинского языка как государственного.



Что означает новый закон о языке – инфографика