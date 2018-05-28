Сравнили iPhone X и OnePlus 6: смартфон круче

Журналисты попытались сравнить два мощных смартфоны: iPhone X и OnePlus 6. Очевидным преимуществом последнего является цена (OnePlus 6 почти вдвое дешевле), при этом имеет он очень достойную производительность.

Тесты провели журналисты издания AppleInsider.

Для испытаний использовали iPhone X с процессором Apple A11 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ за 999 долларов (в Украине его можно приобрести от 33 тысяч гривен); и OnePlus 6 с чипом Snapdragon 845, 8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Этот аппарат стоит 579 долларов (это 15 тысяч гривен, точная стоимость в стране пока неизвестна).

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В синтетических тестах на производительность OnePlus 6 в одноядерном и многоядерном испытаниях набрал 4283 и 10589 баллов, при этом iPhone X набрал 2468 и 9099 баллов в OnePlus 6.

Почти одинаковые результаты показали смартфоны и в испытаниях по графике: 15000 в iPhone X и 14445 в OnePlus 6.

А вот в бенчмарке AnTuTu телефон OnePlus обошел конкурента. Его результат был 267 222 баллов, в то же время в iPhone X 208 749. В тестах на производительность лучшим оказался смартфон от Apple.

Сравнение iPhone X и OnePlus 6

Последний отыгрался в других тестах на производительность: GFXBench OpenGL Manhattan и Octane. При этом как отмечают журналисты, в реальной жизни дискомфорт в работе с OnePlus 6 не возникал. В частности, они отметили более оптимизированную анимацию и быстрее запуск некоторых программ на китайском устройстве.

Ну и напоследок, стоит отметить систему распознавания лица пользователя в OnePlus. Она не такая безопасная, как Face ID, но работает гораздо быстрее.