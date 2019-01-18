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      Сравните платежки, – Юлия Тимошенко присоединилась к популярному флешмобу

      58 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / intvua.com

      За 10 лет стоимость отопления для украинцев выросла в десять и более раз.

      На это на свой страничке в Facebook обратила внимание Юлия Тимошенко, которая решила поддержать популярный флешмоб #10yearschallenge и выложила две платежки за коммунальные услуги.

      "Квартира – одна и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху –  за январь 2009-го, когда я была премьер-министром, снизу – за январь 2019-го, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в пятнадцать раз! 69,60 грн против 1045,08 грн", – написала лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко предложила закрыть вечную тему ботов: "Как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас".

      Политик призвал людей публиковать в соцсетях сравнения своих платежек.

      "Ни в коем случае не злорадствую, просто привожу факты. Из людей делают нищих", – отметила лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко заверила, что тарифы на коммунальные услуги – это первая проблема, за которую она вместе с командой безотлагательно возьмется сразу после президентских выборов.

      Теги: ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Деньги Коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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