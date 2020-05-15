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Сразу 15 автомобилей попали в ДТП под Киевом: видео

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ДТП по Жтомирской трассе сегодня, 15 мая 2020: видео аварии
Масштабное ДТП под Киевом / Скриншот

Несколько различных масштабных ДТП произошли по Житомирской трассе недалеко от Киева утром, 15 мая. Пока ничего неизвестно о пострадавших.

Столкнулись по меньшей мере 10 грузовиков и 5 легковушек, сообщает "Киев.Оперативный" в фейсбуке.

Ранее Авария в элитной Конча-Заспе: столкнулись Lexus и Range Rover – фото и видео

Из-за ДТП образовалась огромная пробка на 5 километров.

Под Киевом в ДТП попали 15 авто: видео с места события

ДТП на Житомирской трассе 15 мая: видео

Сейчас мы пытаемся выяснить обстоятельство и узнать детали ДТП.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Транспорт Полиция Новости Киева Новости Житомира Аварии и ДТП
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