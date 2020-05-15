Сразу 15 автомобилей попали в ДТП под Киевом: видео

Несколько различных масштабных ДТП произошли по Житомирской трассе недалеко от Киева утром, 15 мая. Пока ничего неизвестно о пострадавших.

Столкнулись по меньшей мере 10 грузовиков и 5 легковушек, сообщает "Киев.Оперативный" в фейсбуке. Ранее Авария в элитной Конча-Заспе: столкнулись Lexus и Range Rover – фото и видео Из-за ДТП образовалась огромная пробка на 5 километров. Под Киевом в ДТП попали 15 авто: видео с места события ДТП на Житомирской трассе 15 мая: видео Сейчас мы пытаемся выяснить обстоятельство и узнать детали ДТП.