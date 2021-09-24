В "Нафтогазе" подчеркнули, что до календарного начала отопительного сезона осталось менее месяца.
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В компании призвали производителей тепла подписать договоры о поставках газа.
50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор не имеют контрактов на поставку газа,
– отметили в "Нафтогазе".
В то же время газоснабжающая компания по состоянию на 23 сентября получила заявки для подписания 3-летних соглашений о поставках газа от 68,6% производителей тепла, получавших от Нафтогаза газ в предыдущем отопительном сезоне. По остальным заявкам продолжается проверка документов.
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Заметим, что в 2021 году тарифы на отопление будет устанавливать местная власть, а не энергорегулятор. Затем:
- 6 июля В КГГА заявили, что осенью в Киеве и ряде других украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.
- В то же время Юрий Витренко заявил, что цена газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют гражданам составит 7,4 гривны.