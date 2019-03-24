Сразу 380 человек прописаны в одной квартире в Киеве

Сразу 380 человек прописали в одной из киевских квартир на улице Бондарской в доме №3. Там в 104-й квартире официально зарегистрировано 380 избирателей.

Это количество – четверть всех избирателей участка 801095 в Киеве, сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

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Еще одна киевская квартира "приютила" 287 человек. Столько избирателей зарегистрировано по адресу проспект Правды, 88б в квартире №101. Эта квартира тоже относится к избирательному участку 801095. Так что в двух квартирах зарегистрированы около половины всех избирателей одного участка.

В комментариях к сообщению пользователи объясняют, что в таких квартирах владельцы прописывают большое количество людей уже давно. Это не связано с президентскими выборами-2019.

"И я там прописана была раньше. У кого нет прописки, там за деньги прописываются. Это все реальные люди. Обычно те, кто уехал из Крыма, даже в далекие 2000 годы, но мы не можем здесь нормально работать без киевской прописки. Поэтому никакой аферы нет", – написала в комментариях пользовательница Виктория Дихтяр.