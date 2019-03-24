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      Сразу 380 человек прописаны в одной квартире в Киеве

      111 Читати новину українською
      Киевская квартира стала фактически коммуналкой из-за нескольких сотен прописанных в ней людей
      Киевская квартира стала фактически коммуналкой из-за нескольких сотен прописанных в ней людей / Иллюстративное фото

      Сразу 380 человек прописали в одной из киевских квартир на улице Бондарской в доме №3. Там в 104-й квартире официально зарегистрировано 380 избирателей.

      Это количество – четверть всех избирателей участка 801095 в Киеве, сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

      Читайте также: Президентские выборы-2019: сколько украинцев сменили место голосования

      Еще одна киевская квартира "приютила" 287 человек. Столько избирателей зарегистрировано по адресу проспект Правды, 88б в квартире №101. Эта квартира тоже относится к избирательному участку 801095. Так что в двух квартирах зарегистрированы около половины всех избирателей одного участка.

      В комментариях к сообщению пользователи объясняют, что в таких квартирах владельцы прописывают большое количество людей уже давно. Это не связано с президентскими выборами-2019.

      "И я там прописана была раньше. У кого нет прописки, там за деньги прописываются. Это все реальные люди. Обычно те, кто уехал из Крыма, даже в далекие 2000 годы, но мы не можем здесь нормально работать без киевской прописки. Поэтому никакой аферы нет", – написала в комментариях пользовательница Виктория Дихтяр.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Новости недвижимости Украины Выборы Президента 2019 Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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