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      Сразу 6 авто столкнулись вблизи Львова: среди пострадавших есть ребенок – фото

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      На дороге Киев – Чоп столкнулись 6 автомобилей, пострадал ребенок / Нацполиция

      На автодороге Киев – Чоп возле села Чишки Пустомытовского района произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 6 автомобилей. Пострадали три человека.

      Среди пострадавших – 11-летний парень, пассажир одного из автомобилей, сообщает пресс-служба местной полиции.

      Смотрите также: Автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes в Киеве – видео

      Крупное столкновение произошло 25 февраля. Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan. Тот после этого столкнулся с автобусом БАЗ, который ехал впереди.

      После столкновения автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.

      ДТП на Львівщині
      ДТП на Львовщине / Источник: lv.npu.gov.ua

      В результате ДТП пострадали двое водителей и одиннадцатилетний пассажир. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

      Аварии и ДТП. В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов. За 2019 год в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Полиция Новости Украины Новости политики Постраждалі Новости Львова Аварии и ДТП
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