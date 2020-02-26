Сразу 6 авто столкнулись вблизи Львова: среди пострадавших есть ребенок – фото

На автодороге Киев – Чоп возле села Чишки Пустомытовского района произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 6 автомобилей. Пострадали три человека.

Среди пострадавших – 11-летний парень, пассажир одного из автомобилей, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Крупное столкновение произошло 25 февраля. Как установили правоохранители, водитель грузовика DAF совершил попутное столкновение с автомобилем Renault Logan. Тот после этого столкнулся с автобусом БАЗ, который ехал впереди.

После столкновения автобус въехал в автомобиль Ford Kuga, что повлекло столкновение Ford и Volkswagen Sharan.



ДТП на Львовщине / Источник: lv.npu.gov.ua

В результате ДТП пострадали двое водителей и одиннадцатилетний пассажир. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Аварии и ДТП. В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов. За 2019 год в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.