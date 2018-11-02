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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Сразу четыре европейские страны хотят совместно провести Чемпионат мира по футболу 2030 года

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      Чемпионат мира 2030 года может принять четыре страны
      Чемпионат мира 2030 года может принять четыре страны

      Четыре балканские страны хотят подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Речь идет о Болгарии, Греции, Румынии и Сербии.

      Соответствующее решение обсудили премьер-министры Болгарии, Греции, Румынии и президент Сербии на встрече в Варне, сообщает AP.

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      Стоит отметить, что главными конкурентами этой заявки может стать совместная заявка от трех стран Южной Америки – Аргентины, Парагвая и Уругвая. При этом у этой заявки есть довольно большие шансы, ведь в 2030 году будет отмечаться 100-летие первого Чемпионата мира, который состоялся именно в Уругвае.

      Также подать заявку на проведение ЧМ-2030 может Англия вместе с Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Ирландией.

      Напомним, Чемпионат мира 2022 года состоится в Катаре, а Мундиаль 2026 года впервые примут три страны – Мексика, США и Канада. При этом уже в 2026 году количество стран-участниц финальной стадии турнира будет 48.

      Теги: Спорт Футбол ФИФА Сербия Румыния Греция Болгария
      Источник: 24 Канал
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