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      Сразу два эпизода с участием Алексея Леня попали в топ-10 моментов НБА: видео

      35 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл против "Майами" в регулярном чемпионате НБА. Команда украинца наконец выиграла, а сразу два момента с участием Леня попали в топ-10 по итогам игрового дня.

      Лень в составе "Атланты" провел на паркете 18 минут и успеть набрать 9 очков (3/4 двоочокових и 3/4 штрафных, 0/1 трехочковых),. Также в активе украинца 7 подборов (2 в атаке), 1 перехват, 1 блок-шот.

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      В общем моменты Леня заняли девятое и пятое место в топ-10 моментов игрового дня

      Видео топ-10 моментов игрового дня в НБА

       

      Теги: Спорт NBA Алексей Лень Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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