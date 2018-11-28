Сразу два эпизода с участием Алексея Леня попали в топ-10 моментов НБА: видео
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл против "Майами" в регулярном чемпионате НБА. Команда украинца наконец выиграла, а сразу два момента с участием Леня попали в топ-10 по итогам игрового дня.
Лень в составе "Атланты" провел на паркете 18 минут и успеть набрать 9 очков (3/4 двоочокових и 3/4 штрафных, 0/1 трехочковых),. Также в активе украинца 7 подборов (2 в атаке), 1 перехват, 1 блок-шот.
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В общем моменты Леня заняли девятое и пятое место в топ-10 моментов игрового дня
Видео топ-10 моментов игрового дня в НБА
Источник: 24 Канал
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