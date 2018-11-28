Сразу двое украинцев попали в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии

Два украинских футболиста попали в символическую сборную прошлой недели в чемпионате Бельгии по версии Unibet.

Так, защитник "Кортрейка" Андрей Бацула и полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус попали в символическую сборную тура по версии представителей компании Unibet – официального партнера бельгийской лиги. Кроме того, Безуса включили в команду уик-энда и журналисты портала Nieuwsblad.

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Символическая сборная тура чемпионата Бельгии

Футболист "Кортрейка" Андрей Бацула провел свой дебютный матч за новую команду и отметился голевой передачей в матче с "Остенде".

Экс-игрок сборной Украины Роман Безус забил в матче с "Андерлехтом" и помог своей команде одержать победу со счетом 4:2.

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