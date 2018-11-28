13:48
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Сразу двое украинцев попали в символическую сборную тура в чемпионате Бельгии

      19 Читати новину українською
      Роман Безус
      Роман Безус

      Два украинских футболиста попали в символическую сборную прошлой недели в чемпионате Бельгии по версии Unibet.

      Так, защитник "Кортрейка" Андрей Бацула и полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус попали в символическую сборную тура по версии представителей компании Unibet – официального партнера бельгийской лиги. Кроме того, Безуса включили в команду уик-энда и журналисты портала Nieuwsblad.

      Читайте также: Экс-игроком сборной Украины интересуются сразу два бельгийских гранда


      Символическая сборная тура чемпионата Бельгии

      Футболист "Кортрейка" Андрей Бацула провел свой дебютный матч за новую команду и отметился голевой передачей в матче с "Остенде".

      Экс-игрок сборной Украины Роман Безус забил в матче с "Андерлехтом" и помог своей команде одержать победу со счетом 4:2.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7428
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3118
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      125707
      Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      27 ноября , 19:00 Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      3540
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      27 ноября , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      7412
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Цуренко пробилась в финал квалификации
       6 марта 2012 , 12:56
      Виктория Азаренко пропустит очередной теннисный турнир
       28 марта 2013 , 14:24
      UFI вернет украинцам деньги за билеты
       28 сентября 2013 , 14:15
      Камбэк по-швейцарски. "Динамо" - "Базель" - 2:3. ВИДЕО
       20 января 2015 , 19:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук