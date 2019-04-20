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      Сразу и закроем: в сети высмеяли попытку оккупантов начать летний сезон в Крыму

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      В сети показали фото открытия оккупантами летнего сезона в Крыму
      В сети показали фото открытия оккупантами летнего сезона в Крыму / RoksolanaToday&Крим

      Оккупационная власть Крыма решила "открыть" на украинском полуострове летний сезон, однако их замысел им традиционно не удался. Местные жители на это мероприятие практически не пришли.

      Опубликованные пользователями соцсетей фото полупустой «праздничной» площади появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым.

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      Этот так называемый фестиваль оккупанты провели в Севастополе в субботу, 20 апреля. Как видно на фото, посетили его мало людей.

      Севастополь. На площади Нахимова проходит фестиваль "Открытие летнего сезона". Впечатляет. Давайте сразу и закрытие – чтобы два раза не вставать, – пишет блогер.


      Так называемое открытие сезона в Крыму/ Источник: Twitter-страница RoksolanaToday&Крым

      Людей в оккупированном Севастополе на "фестивале" мало / RoksolanaToday&Крым

      Над "развлекательной программой" прихвостни России также долго не думали – традиционно решили заставить все так называемой выставкой оружия.

      "Выставка оружия" от оккупантов/ Источник: Twitter-страница RoksolanaToday&Крым

      Людей в оккупированном Севастополе на "фестивале" мало / RoksolanaToday&Крым

      Отметим, оккупационная власть Крыма в конце каждого такого летнего сезона очень преувеличивает количество туристов, которые якобы посетили полуостров в это время. Однако в Госпогранслужбе отмечают, что на самом деле все совсем не так. Из года в год в аннексированный Крым приезжает все меньше туристов, в том числе и в летний сезон.

      Если до аннексии полуостров принимал более 6 миллионов туристов, то в 2018 году таких приехало около 1,4 миллиона. И этот показатель является большим, чем в предыдущие годы (к примеру, 2017 – 1,2 миллиона). Этот "рост" можно объяснить активной пропагандой незаконно построенного Крымского моста.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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